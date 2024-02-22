Медведев: нормальных отношений между Россией и США в ближайшие годы не будет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон сейчас занимают прямо противоположные позиции, и в ближайшие десятилетия вряд ли удастся преодолеть этот разрыв, наладить отношения. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Я отвечу просто: невозможно", - сказал он в ответ на вопрос, возможно ли в ближайшей перспективе улучшение российско-американских отношений. "В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки после того, что случилось, не будет", - подчеркнул политик.

Он заметил, что России "абсолютно все равно, с кем работать" из американского руководства. "Потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолен в ближайшие годы", - констатировал зампред Совбеза РФ.