Медведев заявил, что России безразлично, кто стоит у руля в США

Зампред Совбеза РФ отметил, что у разных кандидатов есть "личностные характеристики"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. России все равно, кто в конкретный момент руководит США и с каким американским лидером ей выстраивать отношения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"По большому счету нам абсолютно безразлично, кто стоит у руля власти Соединенных Штатов", - признался он. "Давая развернутый ответ, с кем нам лучше работать, - абсолютно все равно, с кем работать", - добавил политик, отметив, что в любом случае Москва и Вашингтон сейчас занимают прямо противоположные позиции.

Медведев пояснил, что, конечно, у разных кандидатов есть "личностные характеристики". "Хотя, глядя на действующего президента [США] и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", - поделился своими ощущениями он.