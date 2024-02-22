22 февраля, 07:02,
обновлено 22 февраля, 07:09
Военная операция на Украине

Медведев заявил, что Зеленский останется в истории как кровавый клоун

© Секретариат зампреда Совбеза РФ/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ отметил, что участь президента Украины печальна

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью российским СМИ, в числе которых ТАСС.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается этого персонажа (Владимира Зеленского - прим. ТАСС), то его участь, безусловно, печальна - в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принес. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано", - сказал политик, подчеркнув, что больше ему об упомянутом человеке сказать нечего. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине