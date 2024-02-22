Медведев объяснил свою резкость в адрес Запада их несправедливым отношением к РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оценки Россией поведения западных стран в последние годы стали более жесткими, потому что с РФ обошлись несправедливо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ, включая ТАСС.

В ответ на просьбу прокомментировать его резкие высказывания в адрес западных стран в социальных сетях политик заметил: "В нынешней ситуации оценки [Запада] изменились, а изменились [они] по одной простой причине - потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки".