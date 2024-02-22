Медведев: бойцов ВСУ, не уличенных в преступлениях против человечности, можно простить

Замглавы Совбеза РФ сделал акцент на том, насколько гуманно российские вооруженные силы обращаются с украинскими пленными

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), не уличенные в совершении преступлений против человечности, могут быть прощены после окончания специальной военной операции по аналогии с тем, как были прощены солдаты вермахта. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"Что касается тех, кто сейчас воюет. Понимаете, здесь какие можно вспомнить события истории XX века? Когда закончилась Вторая мировая война, руководителей гитлеровской Германии, активистов НСДАП, СС, партийно-политический аппарат судили. Кого-то казнили, их было немного, кого-то просто осудили", - напомнил Медведев. "Но абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен", - сказал политик.

Медведев сделал акцент на том, насколько гуманно российские вооруженные силы обращаются с украинскими пленными. "Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно", - подчеркнул он. "Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой", - заключил Медведев.