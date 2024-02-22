Медведев: даже крепкий госаппарат не спасает США от последствий дурного руководства

Как считает зампред Совбеза РФ, именно этот государственный аппарат в США "всех держит в руках"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США наработали сильный госаппарат, но даже он не может полностью устранить проблемы, возникающие из-за непутевого руководства страной. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Чем сильна Америка? Я прошу не думать о какой-то конспирологии, говоря об этом совершенно серьезно, - заметил он. - Когда говорят о глубинном государстве, если не брать всякие дурацкие теории, а говорить по-серьезному, вот это глубинное государство - это просто очень сильный государственный аппарат на среднем уровне, которому безразлично, кто стоит у власти: демократ или республиканец, смешной дед, который забывает фамилии лидеров других стран, или вполне крепкий руководитель".

Как считает Медведев, именно этот государственный аппарат в США "всех держит в руках". "И это как раз именно то, что позволяет Америке преодолевать самые разные препятствия. На самом деле, создать такой государственный аппарат - это очень серьезная и большая задача, и к этому нужно относиться с уважением, это позволяет им преодолевать массу сложностей. Но даже этот государственный аппарат не способен в полной мере снять проблемы и противоречия, которые способен принести тот или иной руководитель", - констатировал политик.