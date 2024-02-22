Медведев считает сигналы на Западе о переговорах по Украине "хитрым ходом"

По словам зампреда Совбеза РФ, такие призывы с Запада являются попыткой дать Киеву передышку и подготовить украинские войска к новому контрнаступлению

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Призывы с Запада к перемирию на Украине в значительной степени являются попыткой дать Киеву передышку и подготовить украинские войска к новому контрнаступлению. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Если говорить о сигналах, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно, а они в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году", - сказал Медведев.

По его мнению, в том числе и на это направлены публикации в западной прессе о том, что не стоит грезить о возможном поражении России на Украине.

Кроме того, считает Медведев, такие публикации рассчитаны прежде всего и на сами западные элиты. "До этого основной расчет был на поражение России с учетом той гибридной войны, которая против нас развязана, с учетом того, что нам противостоит весь западный мир. Естественно, все западные СМИ <…> пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - сказал замглавы СБ РФ.

"Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны [публикации]", - отметил Медведев.