Медведев: РФ всегда уважала украинских исторических персонажей, кроме нацистов

Зампред Совбеза РФ таким образом прокомментировал, в частности, политику украинских властей по сносу памятников деятелям русской истории

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Таким образом он прокомментировал, в частности, политику украинских властей по сносу памятников деятелям русской истории. "Но мы же никогда [так не делали], даже в мыслях такого не было!" - подчеркнул Медведев.

"Все основные украинские персонажи, за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных, у нас всегда к ним относились с уважением", - пояснил зампред Совбеза. Он отметил, что даже не говорит про тех классиков, которые составляют гордость украинской культуры. "Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей", - отметил Медведев.