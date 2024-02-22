Медведев отметил неизменность тренда на разрушение Украины

По словам зампреда Совбеза РФ, "чем это все закончится - медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей - пока сказать сложно"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Конкретные сценарии разрушения Украины могут быть разными, но это неизбежно произойдет. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, по какому из оглашенных им ранее вариантов исчезновения Украины сейчас развиваются события.

"Чем это все закончится - медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей - пока сказать сложно. Но этот процесс идет, и, очевидно, его не остановить. И все, что происходит на линии боевого соприкосновения, все, что происходит в зоне проведения СВО, является лучшим доказательством этих тенденций", - сказал Медведев. "Как это произойдет, я не знаю, но это, вне всякого сомнения, произойдет", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В мае прошлого года Медведев написал в своем Telegram-канале, что от сценария распада Украины будет определяться и вероятность возобновления конфликта в будущем. Среди этих сценариев было и сохранение украинского государства на части нынешней территории страны, однако самым надежным политик назвал вариант, при котором западноукраинские области присоединились бы к ряду стран ЕС, а центральные и восточные - к России.

"На самом деле, ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал", - подчеркнул Медведев в интервью. Он добавил, что более точных прогнозов пока делать не будет.