Медведев: в Европе вместо сильных лидеров остались "тусклые технократы"

По мнению зампреда Совбеза РФ, у предыдущего поколения европейских деятелей была внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нынешние руководители европейских стран - в большинстве своем "тусклые технократы", которые занимаются "евроатлантическими идеалами" вместо национальных проблем. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"В Европе, о чем я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона", - сказал он.

Медведев пояснил, что среди европейских лидеров есть исключения вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или премьера Словакии Роберта Фицо, "но это лишь подтверждает правило". "А все остальные - это люди, у которых нет своей позиции", - констатировал политик.

"Опять же, сравните [Эмманюэля] Макрона и многих его предшественников. Да того же [Франсуа] Миттерана, которого [Джо] Байден путает с Макроном. Франсуа Миттеран и Эмманюэль Макрон - это разные президенты. Может быть, для них это будет важной информацией. Но я уже не говорю про генерала [Шарля] де Голля. Сравните ливерную колбасу [Олафа] Шольца и [Гельмута] Коля или [Гельмута] Шмидта. Это разные политики", - подчеркнул Медведев.

По его мнению, у предыдущего поколения европейских деятелей была внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам. Но это не означает, что они переходили на сторону России или отказывались от каких-то европейских идеалов, отметил политик.

"Нет, но они могли возразить. До такой степени, что в период, когда де Голль был президентом Франции, Франция приостановила участие в военной компоненте НАТО, посчитала это правильным. Вы можете себе представить, чтобы сейчас хоть кто-нибудь об этом заикнулся? Да его порвут на части, скажут: "Да моментально на нас нападут, снова будут казаки скакать по Парижу, и наступит просто мировой коллапс!" - предположил Медведев.