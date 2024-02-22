Среди взятых в плен в Авдеевке украинских военнослужащих есть женщины, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Женщины есть среди украинских военнослужащих, взятых в плен российскими силами в Авдеевке. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В числе военнопленных, взятых в Авдеевке, есть женщины", - сказал Кимаковский.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили много оружия.