Косачев назвал новые санкции ЕС сертификатом негодности однополярного мироустройства

Как добавил вице-спикер Совфеда, новый пакет санкций невозможно признать не только угрозой, но даже и предупреждением

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый, тринадцатый, пакет санкций Евросоюза против России является очередным сертификатом негодности умирающей однополярной модели мироустройства и не более того. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Каждый новый санкционный пакет Запада - это не более чем очередной сертификат негодности той модели мироустройства, которая окончательно почила в бозе с появлением феномена мирового большинства. Что всегда будет ассоциироваться в учебниках по мировой истории с нашей страной, с Россией. И этим можно по праву гордиться", - написал сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, новый пакет санкций от Евросоюза невозможно признать не только угрозой, но даже и предупреждением. "Собаки лают, караван идет, еврочиновники получают зарплату и готовятся к выборам в Европарламент, а российская экономика не просто устояла, но обрела новое дыхание и рвет одну рекордную ленточку за другой. Два не пересекающихся мира, в одном из которых самовлюбленность и уверенность в праве вершить следствие, судить других, а затем приводить приговоры в исполнение, а в другом - обретение самих себя, осознание национальных интересов и уверенность в собственных силах", - отметил Косачев.

Политик считает, что эти миры могли бы пересечься и даже стать взаимодополняемыми элементами единого целого, "если бы Запад не поделил мир на своих и чужих с тем, чтобы управлять чужими с опорой на своих". "Не получилось", - добавил вице-спикер СФ.

В среду председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только России, но и ряда ее партнеров, включая Китай, Иран и КНДР.