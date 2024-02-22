В ДНР сообщили, что ВСУ добивали неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку наемников

Советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что у большинства из найденных были минно-взрывные травмы

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские войска добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть Авдеевку. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Авдеевке найдены тела иностранных наемников. Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у большинства из найденных были минно-взрывные травмы.

Кимаковский уточнил, что тела были обнаружены на окраине города в направлении населенного пункта Ласточкино. Это, по его словам, исключает то, что наемники могли быть убиты в результате ближнего боя с российскими войсками.

"Видно, что [ВСУ] уходили, а эти [наемники] дальше сами не смогли. С ними просто не стали возиться, чтобы не затягивать время и чтобы уйти живыми тем, кто еще мог двигаться самостоятельно. Этих же расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену", - пояснил советник. Он подчеркнул, что данные военных медиков также подтверждают информацию о том, что всех наемников, чьи тела были обнаружены, расстреляли в упор.

О принадлежности найденных тел, как уточнил Кимаковский, свидетельствуют не только шевроны, но и жетоны. "По информации с мест, таких тел довольно много. Характер и причины гибели у всех раненых одинаковые. Прятать их никто не пытался, но скрыть принадлежность - совершенно очевидно", - добавил он.

19 февраля Кимаковский сообщил ТАСС, что при зачистке Авдеевки были обнаружены тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны.