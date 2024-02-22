Военный атташе РФ заявил, что ВС России и КНР неуклонно наращивают взаимодействие

Алексей Липилин отметил, что проводятся учения, морское и воздушное патрулирование

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) плотно взаимодействуют и неуклонно развивают сотрудничество. Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства РФ в Пекине Алексей Липилин на приеме по случаю Дня защитника Отечества.

"Сегодня в решении глобальных и региональных задач мы стоим плечом к плечу с нашим стратегическим партнером - Китаем. Наши вооруженные силы неуклонно наращивают сотрудничество", - сказал Липилин. Он отметил, что ВС двух стран проводят совместные учения, морское и воздушное патрулирование. Атташе указал на рост интенсивности обмена между делегациями военных РФ и КНР. "Этот курс определен руководителями наших государств, и мы будем строго ему следовать", - подчеркнул Липилин.

"В этот день мы чтим подвиги наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость России, - продолжал атташе. - Выражаем благодарность и уважение нашим соратникам, которые несут военную службу и защищают интересы нашего государства, в том числе в ходе специальной военной операции".

На прием в честь Дня защитника Отечества были приглашены военные атташе из дружественных государств, в том числе из стран СНГ, Азии, Африки и Южной Америки, и представители НОАК. Китайскую делегацию возглавлял заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн.

31 января в режиме видеоконференции состоялся разговор главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны КНР Дун Цзюня, назначенного на этот пост в конце декабря 2023 года. Шойгу заявил, что российско-китайские отношения переживают лучший период за всю их историю. Он отметил, что координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку. Дун Цзюнь выразил надежду на развитие взаимодействия в военной области с Россией и указал, что давление со стороны США и Европы на КНР не сможет помешать этому.