Песков: хамские заявления Байдена про Путина позорят только сами США

Американский лидер ранее заявил, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Байден просто разыгрывает образ "голливудского ковбоя" в угоду американской внутренней политике.

Ранее Байден, рассуждая о ситуации в международной политике, заявил, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".

"Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, - заявил Песков. - Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Песков добавил, что ему, как гражданину, хочется, чтобы его помощники сделали "подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание" в адрес Байдена со стороны Путина. "Если президент такой страны использует такую лексику, это должно быть стыдно", - заключил представитель Кремля.

Байден допустил оскорбительное высказывание на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, говоря о проблеме изменения климата. Американский президент перечислял угрозы США, но пришел к выводу, что климат - "экзистенциальная угроза человечеству", передает газета The Hill.

Выборы президента США пройдут в ноябре. За пост планируют побороться Байден и бывший президент Дональд Трамп. По мере приближения к дате голосования политическая борьба в США все больше обостряется, в качестве аргументов сторон используется в том числе и "российская угроза".