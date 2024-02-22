Медведев заявил, что Путин обладает колоссальным авторитетом в России

Зампред Совбеза РФ отметил, что съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на президентских выборах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин обладает колоссальным авторитетом в стране, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Политик напомнил, что съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на мартовских президентских выборах.

"Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича [Путина] в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране", - сказал Медведев.

Говоря о предвыборной программе Путина, зампред СБ РФ отметил, что глава государства формирует ее сам. Более того, эта программа, по его словам, может быть шире, чем программа "Единой России".

Он подчеркнул, что Путина поддерживают не только те, кто голосует за "Единую Россию", и отметил, что партия будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми президент идет на выборы. "Часть из них, по сути, в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца", - предположил Медведев.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля