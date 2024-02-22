Медведев: российский ОПК за полтора года добился паритета в сфере БПЛА в зоне СВО

Замглавы Совбеза РФ рассказал, что "сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО. Об этом рассказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"Отдельная тема - это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО, действительно, этот компонент не был хорошо развит. Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолен", - сообщил он.

Медведев рассказал, что "сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами - разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают". По его словам, "все это тоже поставлено на поток". "Поэтому я могу лишь сказать, что наш ОПК выдержал проверку специальной военной операцией и могу поблагодарить всех, кто трудится в этом комплексе. Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты", - подытожил замглавы Совбеза.