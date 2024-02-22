Медведев: Запад видит, что РФ превосходит НАТО по значительной части вооружения

Замглавы Совбеза РФ отметил, что в альянсе уже не смеются

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Западные страны видят, что Россия превосходит НАТО по значительной части вооружения. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"Достаточно, кстати, почитать западную аналитику. Вначале они издевались, говорили: "Вон что-то старое вытаскивают, им этого не хватает, этого не хватает, а мы сейчас навалимся всем НАТО и будем им все это поставлять - и танки, и снаряды, и рации, и БПЛА". А сейчас они уже не смеются, они видят, что по значительной части компонентов мы их превосходим", - подчеркнул политик