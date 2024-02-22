Медведев призвал не преувеличивать число сторонников Навального

Зампред Совбеза заявил, что сейчас страну волнуют совершенно другие вопросы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не преувеличивать число сторонников Алексея Навального и отметил, что сейчас страну волнуют совершенно другие вопросы. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Если есть сторонники [Навального], ну, что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живет", - сказал политик.

Политик подчеркнул, что сейчас никто не пытается бороться с Навальным. "Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет", - заметил зампред СБ РФ.

При этом он отметил, что не считает возложение цветов в память о Навальном преступлением или правонарушением. "Если речь идет о возложении цветов, то, наверное, здесь нет никакого состава преступления и даже административного правонарушения", - констатировал Медведев.

В ответ на просьбу прокомментировать реакцию местных властей в некоторых регионах на возложение цветов политик сказал: "В отношении того, что делается в регионах, скажу откровенно, я не готов это комментировать. Всегда есть какие-то издержки".