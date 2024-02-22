Медведев заявил, что не может сказать о Навальном ничего хорошего

Зампред Совбеза РФ добавил, что плохого говорить не будет, потому что "об ушедших или хорошо, или ничего"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не может сказать об Алексее Навальном ничего хорошего, а плохого говорить не будет, потому что "об ушедших или хорошо, или ничего". Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него (Навального - прим. ТАСС) я сказать не могу, плохого говорить не буду", - заявил политик.

Политик подчеркнул, что сейчас никто не пытается бороться с Навальным. "Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет", - заметил зампред СБ РФ.