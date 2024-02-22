Медведев заявил, что российский ОПК выдержал проверку СВО

Он зарекомендовал себя наилучшим образом, добавил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал проверку СВО и зарекомендовал себя наилучшим образом. Такую оценку дал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"Наш оборонно-промышленный комплекс, на мой взгляд, выдержал проверку СВО и зарекомендовал себя самым лучшим образом", - сказал он.

Медведев заметил, что ОПК в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. "Никто никогда не занимается выпуском техники средств поражения только на склад. Это абсолютно очевидно. А в период военных действий все это совершенно другие формы принимают: как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - уточнил он.