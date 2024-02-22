Медведев назвал мерзавцами релокантов, ведущих антироссийскую кампанию

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что некоторые такие люди желают смерти российским военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, желают поражения России и ее раздела на части

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россияне-релоканты, которые ведут из-за границы кампанию против родной страны и поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), - мерзавцы, подлежащие уголовной ответственности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Релоканты же (термин красивый) - это просто переместившиеся, среди них есть разные люди, - заметил политик. - Но среди них есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, - или после начала СВО, или даже до СВО, - ведут агрессивную антироссийскую кампанию".

Медведев обратил внимание, что некоторые такие люди желают смерти российским военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, желают поражения России и ее раздела на части. "Вот эти люди, эти релоканты - они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, еще раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

При этом он указал, что есть и другая категория уехавших россиян. "Те люди, которые просто туда уехали, испугавшись чего-то, не чувствуя до конца, что происходит, по каким-то своим причинам, и просто там сидят, отсиживаются - ну и бог с ними, пусть сидят, никаких претензий правовых к ним в настоящий момент нет и быть не может. Моральные - ну, это уже категория нравственная, это отдельная история", - заметил Медведев.