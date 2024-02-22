Медведев: Запад выстроил на основе смерти Навального целую политическую программу

Зампред Совбеза РФ отметил, что подобные трагичные происшествия всегда рождают очень разные эмоции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Западные страны, не дожидаясь результатов расследования, уже выстроили на основе смерти Алексея Навального целую политическую программу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Комментируя предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля присвоить санкционному механизму за нарушения прав человека имя Навального, Медведев сказал: "Это все выглядит удивительно, поскольку у них (западных стран - прим. ТАСС) нет даже данных еще о том, что произошло".

"Тем не менее, это все уже превратилось в политическую программу, это все превратилось в пропаганду", - заметил зампред СБ РФ.

Говоря о смерти Навального, Медведев отметил, что подобные трагичные происшествия всегда рождают очень разные эмоции. "Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала", - заметил зампред российского Совбеза. "Это все печально, мне кажется, совсем печально", - добавил Медведев.