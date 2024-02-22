Медведев назвал защиту критической информационной инфраструктуры РФ важнейшей задачей

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что перед страной стоит задача до 2025 года "перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Защита элементов критической информационной инфраструктуры России является важнейшей задачей для страны, работу по этому направлению нужно ускорять. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Что касается защиты наших критических технологий, наших элементов критической информационной инфраструктуры, - это важнейшая задача", - сказал он. "Поставлена она была достаточно давно уже, нам нужно двигаться быстрее", - добавил замглавы СБ.

Медведев обратил внимание на то, что перед страной сейчас стоит задача до 2025 года "перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы". По его словам, выполнить эту цель будет непросто. "Потому что у нас далеко не все есть, плюс существует консерватизм мышления в компаниях, типа того, что иностранное лучше нашего, и поэтому дайте нам еще на нем поработать", - пояснил он.

При этом угрозы для критической инфраструктуры вполне реальны, они существуют, продолжил Медведев, указав на то, что Россия смогла убедиться в этом "после того, как повели себя западные страны, например, с обычными автомобилями". "Люди покупали-покупали у них машины, потом - бац, обновления нет", - сказал политик.

"Но это всего лишь автомобиль или еще какая-то техника, а когда речь идет об электростанциях, об элементах другой инфраструктуры, транспорте и других, это уже угроза весьма серьезная", - констатировал он.