Медведев отнес к друзьям России весь неанглосаксонский мир

По оценке замглавы Совбеза РФ, друзей у России много

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что друзьями России можно считать всех, кто не относится к политическому истеблишменту англосаксонского мира. Такое признание он сделал в интервью российским СМИ, в том числе ТАСС.

"К числу наших друзей, условно, можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира. Это очень большое количество стран, их лидеров, не говоря уж про обычных людей", - отметил он.

По оценке политика, друзей у России много, "они живут в разных странах, это обычные люди, их миллионы, сотни миллионов, достаточно посмотреть социальные сети". В их же ряды он записал и "лидеров крупных стран, которые дружески относятся к России".