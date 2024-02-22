Медведев сравнил Урсулу фон дер Ляйен с персонажем из "Не смотрите наверх"

По словам зампреда Совбеза РФ, председатель Еврокомиссии напоминает ему "миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фильм "Не смотрите наверх" остроумно показывает нравы американской элиты, а образ лживой женщины-президента из этой картины напоминает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Что касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы", - сказал Медведев, вспомнив о советской газетной рубрике "Их нравы".

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, в кинокартине есть запоминающиеся образы. "Например образ президента [США], которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип. Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей", - отметил Медведев.

"Не смотрите наверх" (Don't Look Up) Адама Маккея - американский сатирический фильм 2021 года о реакции общества и властей США на приближающуюся к Земле комету, которая уничтожит все человечество.