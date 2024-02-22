Медведев: законопослушные мигранты могут работать в РФ, но не преступники

Главное, считает зампред Совбеза РФ, - "поставить это все под контроль"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Миграционную сферу в России нужно поставить под жесткий контроль: законопослушные граждане могут приезжать и работать, а преступники должны нести строгое уголовное наказание. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Те из мигрантов, кто совершают преступления на территории России, подлежат жесткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может. Те, кто являются законопослушными участниками экономических отношений, могут приезжать и работать. Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить", - отметил он.

Главное, считает Медведев, - "поставить это все под контроль". "А это можно сделать за счет цифровых сервисов, которые сейчас активно внедряются. И такая задача поставлена", - пояснил он.

Цифровая система контроля

Политик обратил внимание, что иногда люди въезжают под чужой фамилией, а иногда бывают просто трудности транслитерации. "Изменяется одна буква, и мы уже не понимаем, это тот же человек, не тот же человек, есть у него есть запрет на въезд или нет у него запрета. Вот эту базу нужно всю оцифровать, и тогда ситуация станет гораздо более управляемой", - уверен он.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что речь идет в том числе о биометрии и других технологиях. Также, продолжил он, важно собрать все данные из разрозненных источников в единую базу.

"Потому что зачастую в одном месте не знают, что было сделано в другом. Вот такая универсальная база с элементами биометрической информации позволит поставить это под контроль", - полагает политик.

В целом же, добавил Медведев, миграционная проблема сложна. Он обратил внимание на пример США, указав, что там подобные вопросы стоят куда острее. "Или посмотрите на опыт Европы: там тоже все крайне непросто", - заметил замглавы Совбеза РФ.