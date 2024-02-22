Посол РФ в Италии предостерег от создания "атмосферы предвоенного психоза"

Алексей Парамонов отметил, что даже смерть Алексея Навального "на Западе используют в первую очередь для предъявления обвинений и усиления враждебности в адрес российских властей"

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов в статье, опубликованной в газете La Repubblica, отметил, что в западном медийном пространстве "создается атмосфера предвоенного психоза".

"В последнее время в речах западных политиков и в материалах ведущих СМИ все чаще замечаю утверждения о якобы агрессивных намерениях России в отношении коллективного Запада и особенно стран - членов Евросоюза по окончании конфликта на Украине, о якобы неизбежности либо высокой вероятности вооруженного столкновения между Россией и НАТО уже через несколько лет. В медийное пространство вбрасываются все новые и новые "секретные планы" НАТО на случай войны с Россией, создается буквально атмосфера предвоенного психоза", - написал дипломат.

Посол отметил, что даже смерть Алексея Навального, по поводу чего накануне его вызывали в итальянский МИД для пояснений, "на Западе используют в первую очередь для предъявления обвинений и усиления враждебности в адрес российских властей, а также оправдания глубокого раскола в отношениях между Россией и Западом".

Парамонов напоминает, что за свою более чем тысячелетнюю историю Россия никогда не проявляла экспансионистских устремлений в западном направлении - она лишь отвечала на ранее совершенные акты агрессии. "А вот настырные попытки Запада ослабить Россию и задвинуть ее на мировые задворки совершаются регулярно, причем с завидной настойчивостью примерно раз в столетие", - продолжил он, напомнив исторические вехи, начиная с польско-литовской оккупации XVII века до вероломного нападения гитлеровской Германии. Экспансионистские цели сейчас, как отмечает посол, особенно четко видны в попытке Запада нанести России "стратегическое" поражение руками Украины, "которую он уже давно определил в качестве своего гибридного оружия в борьбе против Москвы".

Противопоставление моделей

Парамонов отмечает все большую зависимость Европы от США и Великобританией "через жесткую систему трансатлантических отношений, которая уже давно является главным военно-политическим инструментом англосаксонской гегемонии". Он называет это "саморазрушительным курсом", альтернативой которому Россия предлагает "взаимодействие в формате Большого Евразийского партнерства как пространства многопланового, взаимоуважительного стратегического сотрудничества на условиях равноправия, учета интересов друг друга, уважения суверенитета, культурных, традиционных и цивилизационных различий".

"Вызывает глубокое сожаление, что на фоне всего происходящего в Европе, колыбели иудео-христианской цивилизации, вырождается даже дипломатическое искусство. Господствуют "стадный инстинкт", право сильного, диктат, неприятие альтернативных аргументов и точек зрения, слепая вера в априорное превосходство западноцентричной модели мироустройства. Все это, конечно, не приближает перспектив возвращения к взаимоуважительному диалогу и перехода к более безопасному, справедливому и инклюзивному мировому порядку", - заключил дипломат.