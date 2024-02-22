Памфилова заявила, что избирательные системы западных стран деградируют

Председатель Центризбиркома РФ отметила, что очень много негативных процессов идет на Западе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Все избирательные процессы в западных странах деградируют. Такое мнение председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Очень много негативных процессов идет на Западе. Это мое мнение, глубоко продуманное, выстраданное, там идет процесс деградации, процесс деградации вообще всех электоральных, избирательных процессов. Это ситуация, когда отвлечь внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их демократическом западном глазу, давайте, мы вытащим все соринки из глаз российской [избирательной] системы, свалим все с больной головы на здоровую, отвлечем внимание", - сказала Памфилова.

Она добавила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ является "псевдодемократической организацией", подконтрольной Западу и функционирующей для того, чтобы формировать "определенное общественное мнение, псевдоаналитические доклады", на основе чего выступать "электоральной дубинкой".