Памфилова: монополия Запада привела к тому, что он разучился вести дискуссии

По словам председателя Центризбиркома, западные международные организации при всей своей закрытости и недемократичности требуют от РФ соблюдать правила, но при этом не слушают ответные аргументы о том, что российская избирательная система ушла от них вперед

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Монополия Запада привела не только к деградации электоральных процессов в западных странах, но и к тому, что они разучились вести дискуссии и выслушивать аргументы. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Я заметила, что эта монополия, как истина в последней инстанции, эта привычка держать мир в узде в интересах золотого миллиарда привела [западные страны] к тому, что у них деградируют не только электоральные процессы, у них деградируют и многие другие аспекты, они абсолютно разучились оппонировать. Они привыкли, что все должны внимать тому, что они говорят", - заявила Памфилова.

По ее словам, западные международные организации при всей своей закрытости и недемократичности требуют от РФ соблюдать правила, но при этом не слушают ответные аргументы о том, что российская избирательная система ушла от них вперед.