Зюганов поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником

Председатель ЦК КПРФ отметил, что лидер КНДР продолжает дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 16 февраля направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю Дня Лучезарной звезды - дня рождения его отца Ким Чен Ира. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский политик отметил, что Ким Чен Ын успешно продолжает дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. "Зюганов выразил уверенность, что отношения дружбы между КПРФ и ТПК и в будущем будут дальше укрепляться и будут плодотворными для народов двух братских стран", - цитирует ЦТАК поздравительную телеграмму.