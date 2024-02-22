Посол ЮАР в РФ назвал ситуацию вокруг Навального внутренним делом России

Мзувукиле Джефф Макетука отметил, что республика будет ожидать от Кремля официальную информацию по этому вопросу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ЮАР считает ситуацию вокруг смерти Алексея Навального внутренним делом РФ, будет ожидать от Кремля официальную информацию по этому вопросу. Об этом заявил ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"Мы в посольстве будем ожидать официальной информации со стороны Кремля, потому что это внутреннее дело России. Я знаю, что Китай выступил с похожим заявлением - и мы разделяем эту позицию", - указал дипломат.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны ряда западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.