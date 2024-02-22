Памфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы президента "больше чем достаточно"

Среди них релоканты, которые очень активно работают из-за границы, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Желающих дискредитировать выборы президента РФ "больше чем достаточно". Среди них релоканты, которые "из-за границы очень активно работают". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают. ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют их, натаскивают одну часть на то, чтобы устраивали провокации на зарубежных участках, других заставляют приезжать в Россию для того, чтобы серию провокаций они осуществляли, срывая выборы, дезорганизуя работу комиссии", - сказала Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Голосование на выборах президента РФ за рубежом будет проходить на 288 избирательных участках в 144 странах.