Посол РФ назвал совместную борьбу за правду о Второй мировой опорой отношений с Израилем

Анатолий Викторов подчеркнул, что "у российско-израильских отношений фундамент очень прочный"

НЕТАНИЯ /Израиль/, 22 февраля. /ТАСС/. У российско-израильских отношений очень прочный фундамент, одна из крепчайших его опор - это совместная борьба за сохранение памяти о Второй мировой войне и противодействие проявлениям нацизма и героизации нацистских приспешников. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов после церемонии возложения венков к крупнейшему в Израиле мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией, расположенному в Нетании.

"Как мы всегда подчеркиваем, мы уверены, что у российско-израильских отношений фундамент очень прочный. Одна из его крепчайших опор - это совместная борьба за сохранение памяти о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, противодействие проявлениям нацизма и героизации нацистских приспешников, передача будущим поколениям всей правды о той героической эпохе. Здесь мы едины, здесь ничего не меняется", - сказал Викторов.

Посол признал, что "объективные обстоятельства, к сожалению, оказывают влияние на наши отношения". "Российско-израильские отношения сейчас переживают не лучший период в своей истории, но бывали периоды и похуже. Главное, что этот фактор не субъективный, это не воля руководства или народов наших стран", - добавил Викторов.

Послы России и Белоруссии, первый секретарь посольства Узбекистана в Израиле, представители дипкорпуса, израильских общественных организаций, включая комитет инвалидов Великой Отечественной войны города Нетания, Израильское антифашистское движение, ассоциацию "Мост памяти", возложили цветы и венки к мемориалу. Церемония была приурочена к отмечаемому 23 февраля Дню защитника Отечества.

Мемориал Победы Красной армии

Мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании расположен на берегу Средиземного моря. К монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из темного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед ними открывается "свет в конце тоннеля" - выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, душу человека и связь с божественным миром.