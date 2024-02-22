Захарова: нецензурные слова Байдена о Путине заставляют вспомнить о сыне президента США

По словам официального представителя МИД РФ, лучше всего выражение ассоциируется у американцев с Хантером Байденом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нецензурные слова главы Белого дома Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина у американцев прежде всего ассоциируются с сыном президента США - Хантером Байденом. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", - отметила Захарова.

Как заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, хамские высказывания американского президента в адрес Владимира Путина оскорбляют только сами США. По словам представителя Кремля, Байден просто разыгрывает образ "голливудского ковбоя" в угоду американской внутренней политике.