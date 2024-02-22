Губернатор Херсонской области считает, что Россия должна не только разгромить Вооруженные силы Украины, но и "полностью выполоть ядовитые сорняки майдана"

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Происходящее сейчас на Украине - прямое следствие "майдана" десятилетней давности, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"10 лет назад в Киеве произошел кровавый государственный переворот. Украинцы с радостными криками распахнули ворота в ад, к которым их до последней возможности не подпускал "Беркут". Бедность, несвобода, насилие, ложь и запустение заполонили некогда цветущий край. <...> То, что происходит сейчас, - прямое следствие госпереворота февраля 2014 года. Зерна войны были посеяны и удобрены кровью на майдане именно тогда. Сегодня Украина лишь пожинает богатый кровавый урожай", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сальдо считает, что Россия должна не только разгромить Вооруженные силы Украины, но и "полностью выполоть ядовитые сорняки майдана".