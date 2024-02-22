В Абхазии на выборах президента РФ можно будет проголосовать с просроченным паспортом

По словам посла РФ в Сухуме Михаила Шургалина, предстоящие выборы являются важнейшим этапом в жизни не только России, но и Абхазии

СУХУМ, 22 февраля. /ТАСС/. Граждане России в Абхазии, у которых просрочены заграничные паспорта, смогут принять участие в голосовании на выборах президента России 17 марта на избирательных участках в республике. Об этом сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин во время круглого стола "Россия и Абхазия: безопасность и развитие", организованного Центром социально-экономических исследований (ЦСЭИ).

Как отметила ведущая круглого стола Илона Мерцхулава, граждане, у которых по разным причинам срок действия российских загранпаспортов истек, обращаются с таким вопросом в ЦСЭИ.

"Этот вопрос ставился, мы его обсуждали. Если я всех призову бежать в консульский отдел и продлевать паспорта, то мы все равно не справимся, и мы приняли соломоново решение, что самое главное, чтобы человек мог подтвердить, что он гражданин России. Если у него просрочен паспорт, мы дадим возможность реализовать свое право", - сказал посол.

Многие, по словам Шургалина, предъявляют внутренний паспорт гражданина РФ, хотя за границей рекомендовано предъявлять на выборах заграничный. "Мы считаем, что в данном случае внутренний паспорт - это также подтверждение того, что данный конкретный человек является гражданином РФ. Они тоже будут приниматься на избирательных участках [в Абхазии]", - сказал российский дипломат.

По словам Шургалина, предстоящие выборы президента - это "важнейший этап в жизни не только России, но и Абхазии, поскольку большинство граждан, проживающих здесь, это граждане России".

"Благодаря поддержке руководства Абхазии здесь создан штаб по оказанию содействия нам (посольству - прим. ТАСС), мы смогли договориться о том, что на территории Абхазии будет открыто 30 избирательных участков, их адреса опубликованы на сайте посольства. Важно, что Россию и Абхазию связывают отношения союзничества и стратегического партнерства. Россия стремится всегда соответствовать двум этим важнейшим принципам, и то же самое мы наблюдаем со стороны Абхазии", - подчеркнул посол России в Абхазии.