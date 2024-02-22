Посол РФ в Вене назвал власти Украины ширмой планов НАТО по "решению российского вопроса"

Они не достигнут своей цели, добавил Дмитрий Любинский

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Киевский режим представляет собой ширму для планов НАТО по "решению российского вопроса", которые не достигнут своей цели. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в своем приветственном слове на приеме по случаю Дня защитника Отечества.

"Очевидно, что против нашей страны ведется гибридная война коллективного Запада, объявленная цель которой - стратегическое поражение России - никогда не будет достигнута. Киевский режим при этом лишь ширма, прикрывающая натовские амбиции по окончательному решению "российского вопроса". Только представьте себе эти цифры! С момента начала специальной военной операции Киев получил от западных спонсоров более $200 млрд только на свои военные нужды. Они не боятся принести на алтарь своих кровожадных интересов Украину и ее жителей, постоянно вдалбливая тезис о готовности вести войну "до последнего украинца", - отметил Любинский.