Богданов обсудил с послом Йемена кризис в стране и обстановку в Красном море

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних связей, включая график соответствующих контактов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов и посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши обсудили урегулирование йеменского кризиса, палестино-израильский конфликт и обострение обстановки в акватории Красного моря. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи, состоявшейся по инициативе посла.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних связей, включая график соответствующих контактов.

"При обмене мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН, - информировали в МИД РФ. - Отдельное внимание было уделено трагическому развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению обстановки в акватории Красного моря".