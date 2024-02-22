Науседа пообещал указать в анкете президентских выборов, что был членом компартии

О том, что президент Литвы состоял в компартии стало известно в апреле 2023 года

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа, претендующий на переизбрание на второй срок, пообещал в анкете кандидата на участие в майских выборах главы государства указать, что был членом компартии. Об этом он сообщил журналистам.

"Так точно, будет указано", - лаконично ответил Науседа на вопрос о своем политическом прошлом и членстве в Компартии Литвы.

О том, что президент состоял в компартии, однако, баллотируясь на пост главы государства, об этом умолчал, стало известно только в апреле 2023 года. По закону претенденты на пост главы государства не были обязаны сообщать о своей партийной принадлежности.

В связи с этим Сейм (парламент) внес поправки в избирательный кодекс, обязав баллотирующихся на выборах всех уровней декларировать членство в политических партиях. В ходе журналистского расследования выяснилось, что в 141-местном Сейме заседают 20 бывших коммунистов. При этом декларировали свое коммунистическое прошлое только два депутата.

Компартия в Литве запрещена, однако членство в ней до прекращения деятельности в 1991 году не является препятствием для занятия политических постов, вплоть до высших в государстве.