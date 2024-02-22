Слуцкий считает, что соглашение между Римом и Киевом рассчитано на пропагандистский эффект

Глава партии ЛДПР отметил, что Запад выполняет договоренности ровно до тех пор, пока они работают на Вашингтон и Брюссель

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Готовящееся двустороннее соглашение о безопасности между Италией и Украиной рассчитано исключительно на пропагандистский эффект. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"МИД Италии разъяснил, что соглашение по безопасности с Украиной не будет юридически обязывающим документом и не предусматривает гарантий политической или военной поддержки киевского режима. Это все, что надо знать про весь западный "гарантийный пакет", который Киев помимо Рима успел подписать с Берлином, Лондоном и Парижем. Расчет исключительно на пропагандистский эффект", - отметил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский плохо знает историю. "Запад выполняет договоренности ровно до тех пор, пока они работают на Вашингтон и Брюссель. Мы видели это в Афганистане и многих других странах, где западники оставляли после себя выжженную землю и разруху. А Украина имеет все перспективы стать "вторым Афганистаном" для администрации Байдена", - добавил глава думского комитета.

По его словам, такого рода соглашения между "марионеткой-укрофюрером и его кукловодами" не ставят их в равное положение. "И в случае с украинским конфликтом ни на миг не приближают его завершение. Мир по-прежнему не нужен на Украине американским и европейским ястребам-русофобам. Неизбежная победа России в СВО станет для них сокрушительным поражением в прокси-войне до последнего украинца. И падением на дно мировой истории. Но будет именно так!" - заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Италия подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности. Как сообщил итальянский министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, документ, подобный подписанным ранее Францией, Германией и Великобританией, находится на стадии подготовки, он не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку.