Сальдо сообщил о похищении жителя правобережья Днепра сотрудниками СБУ

По словам губернатора Херсонской области, на правобережье под предлогом поиска информаторов СБУ задерживает тех, кто работал в государственных и частных организациях, пока Россия контролировала правобережную часть региона, а также предпринимателей

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя правобережья Днепра в Херсонской области, после чего о мужчине ничего неизвестно, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"На видео с камеры наблюдения на оккупированном правобережье Херсонщины попал момент, когда шники врываются в частный дом. После этого они увезли хозяина дома, от которого с тех пор близкие не получали никаких известий. Оккупационные власти и киевские боевики развязали настоящий террор в отношении херсонцев", - написал Сальдо.

По словам губернатора, на правобережье под предлогом поиска информаторов СБУ задерживает тех, кто работал в государственных и частных организациях, пока Россия контролировала правобережную часть региона, а также предпринимателей.

"Хочу предупредить сторонников киевского режима: Херсонская область - территория Российской Федерации. Репрессии против мирных жителей России - это государственный терроризм, и за издевательства над людьми вы сядете на скамью подсудимых. Те, кто до этого сможет остаться в живых", - добавил глава области.