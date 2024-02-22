Путин заявил, что стабильная сотовая связь должна быть на федеральных трассах к 2032 году

По словам главы государства, на этом направлении существует много бюрократических вещей

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральные трассы в России к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

По словам главы государства, на этом направлении "существует много бюрократических вещей".

"Мы многое сделали, чтобы разбюрократить решения, принимаемые в строительной сфере, и еще надо над этим поработать", - добавил он.