Посол РФ: Киев и его союзники должны признать тот факт, что Украина летит в пропасть

Андрей Келин подчеркнул, что украинской стороне необходимо признать реальное положение вещей и российские интересы в сфере безопасности

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Киев и его западные союзники должны признать тот факт, что Украина проигрывает в противостоянии с РФ и летит в пропасть. Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Те, кто сейчас управляет Украиной, и те на Западе, кто обеспечивает их оружием и деньгами, должны будут признать тот факт, что Украина летит в пропасть. Чтобы не дать ей рухнуть в нее окончательно, им надо будет на каком-то этапе остановиться, и тогда мы сможем обсудить стратегию выхода", - отметил посол.

По словам Келина, сейчас Россия не видит сколько-нибудь серьезных мирных предложений со стороны Киева или западных стран. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо признать реальное положение вещей и российские интересы в сфере безопасности.

Посол также назвал беспочвенными опасения стран Балтии по поводу якобы возможного вторжения российских сил на их территорию.

"Те, кто продвигает идею о том, что мы угрожаем их странам, просто пытаются получить больше денег из бюджета", - отметил посол.