Лавров заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку в G20 провалились

По словам главы МИД, развивающиеся государства "активно акцентировали необходимость уходить от искусственного сужения возможностей через попытки достигать геополитические цели", которые призваны отстаивать интересы только одной группы стран

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Попытки стран Запада "украинизировать" повестку в Группе двадцати (G20) не были поддержаны большинством стран глобального Юга и провалились. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

По словам министра, развивающиеся страны на заседании "активно акцентировали необходимость уходить от искусственного сужения возможностей через попытки достигать геополитические цели", которые зачастую призваны отстаивать интересы только одной узкой группы стран.

"Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение Российской Федерации и всячески украинизировать повестку дня эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга не поддерживаются. И эта доказала дискуссия, которая состоялась здесь", - отметил глава дипведомства.

Министр также обратил внимание на то, что "сегодняшняя ситуация в мировом хозяйстве грубо искажается теми методами, которыми действует Запад для того, чтобы наказать тех, кто не следует его правилам, которые ярко носят неоколониальный характер".