Лавров заявил, что США блокируют реформу системы взносов и квот МВФ

Все развивающиеся страны в G20 выступили, чтобы все обещания по этому вопросу воплощались в жизнь, рассказал министр иностранных дел России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже не первый год блокируют реформу системы взносов и квот в Международном валютном фонде (МВФ), все развивающиеся страны в G20 выступили, чтобы все обещания по этому вопросу воплощались в жизнь. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

Лавров указал, что реформа глобальных институтов - вопрос давний. "Вопрос обсуждается, как минимум, около 20 лет в Группе двадцати. Напомнил я сегодня, что в 2010 году было принято коммюнике Группы двадцати, в котором торжественно провозглашалась задача - повысить роль и значение развивающихся стран в институтах глобального управления. Под этим имеется [в виду], прежде всего, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОАЭС), Всемирная торговая организация. Прошло 14 лет, и я напомнил сегодня уже про решение прошлогоднее, когда в Нью-Дели на саммите Группы двадцати в сентябре опять был принят похожий текст, в котором единогласно вся "двадцатка" сказала о необходимости реформировать глобальные институты с целью повышения в них роли развивающихся стран сообразно реальному весу их экономик", - добавил он.

"Всем хорошо известно, что Соединенные Штаты уже не первый год блокируют реформу системы взносов и квот в Международном валютном фонде, пытаясь искусственно, вопреки объективным показателям экономического роста, где они уже существенно отстают от Китая, вопреки этим показателям пытаются сохранить свое блокирующее меньшинство в Международном валютном фонде, не хотят делиться незаконно удерживаемыми процентами голосов, чтобы в одиночку, по сути дела, руководить этой международной структурой", - отметил Лавров.

"Сегодня все выступали, все развивающиеся страны, за то, чтобы те торжественные обещания, которые записаны в решениях "двадцатки", все-таки воплощались в жизнь, и мы будем активно поддерживать страны Глобального Юга в этом вопросе", - добавил он.