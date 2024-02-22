Лавров подтвердил, что встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Встреча состоится в четверг

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что встретится в четверг с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Такая встреча сегодня состоится", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов по итогам заседания глав МИД G20.

В ответ на просьбу прокомментировать материалы СМИ о том, что его поездка в Бразилиа на переговоры с президентом могла сорваться из-за отсутствия гарантий на топливо из-за санкционных опасений дистрибьютора, глава МИД РФ отметил: "Я не хочу подробно комментировать проблемы, которые испытывают наши бразильские хозяева, с заправкой топливом самолетов иностранных гостей. Так получилось, и это тоже хороший пример для того, чтобы понять, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на нормальные межгосударственные связи". "Так получилось, что здесь у Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям", - добавил Лавров

Вместе с тем он отметил действия бразильской стороны, которая "предприняла все, чтобы этот вопрос решился".