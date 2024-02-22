Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом"

Глава МИД прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о выборе между "обедом за демократическим столом" и попаданием в меню

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. США, которые предлагают другим странам выбрать между "обедом за демократическим столом" и попаданием в меню, стоит опасаться того, чтобы самим не подавиться. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров напомнил слова Блинкена: "Самое прекрасное - это его заявление о том, что у всех стран, цитирую, есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню". "Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", - добавил глава МИД РФ.