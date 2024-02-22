Лавров: высокомерие Запада не позволяет говорить о переговорах по Украине

Глава МИД РФ обратил внимание, что Москва подтвердила свои слова о готовности к переговорам "два года назад в Стамбуле", и привел в пример высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил журналистам, что не видит условий для начала переговоров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Высокомерие и заряженность Запада на русофобию не позволяет говорить о переговорах по Украине, он не хочет серьезного диалога, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К моему огромному сожалению, эта заряженность на русофобию и такая высокомерная [позиция], - подчеркну это еще раз, которая у немцев особенно проскальзывает, у англичан она всегда была, - она, конечно, неизлечима, она никуда не исчезает. И в этой ситуации как можно говорить про переговоры?" - указал Лавров журналистам на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

Лавров обратил внимание, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам "два года назад в Стамбуле", и привел в пример высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил журналистам, что не видит условий для начала переговоров. "То, что говорят наши коллеги, - пускай они сами объясняют, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине", - подчеркнул министр.