Лавров: РФ не получала серьезных предложений по диалогу о стратегической стабильности

Глава МИД в этой связи указал на невозможность восстановления доверия к США, "когда Россия открыто объявлена враждебным государством"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не получала серьезных предложений от США о возобновлении диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Серьезных предложений от американцев не было", - сказал он, отвечая на вопрос, готовятся ли контакты с США по вопросам стратегической стабильности.

Министр в этой связи указал на невозможность восстановления доверия к США, "когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить и нанести ей стратегическое поражение".